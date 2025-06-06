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118 تهمة و600 سنة سجن بانتظار منفذ هجوم كولورادو

هجوم كولورادو أدى لإصابة أشخاص في مسيرة داعمة لإسرائيل
هجوم كولورادو أدى لإصابة أشخاص في مسيرة داعمة لإسرائيل
 
الجمعة، 06-06-2025 01:53 م
الوكيل الإخباري-   وجّهت محكمة ولاية كولورادو الأميركية، الخميس، تهمة الشروع في القتل وجرائم أخرى للمتهم بتنفيذ هجوم كولورادو على مسيرة داعمة لإسرائيل.اضافة اعلان


ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد قال المدّعون العامون في الولاية، إن المواطن المصري محمد سليمان (45 عامًا)، يواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 600 عام في حال إدانته بما يصل إلى 28 تهمة بالشروع في القتل، ويواجه 118 تهمة إجمالًا، بما في ذلك الاعتداء واستخدام معدات حارقة وإساءة معاملة الحيوانات بسبب إصابة كلب.

ويواجه سليمان أيضًا تهمًا اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية، الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن سليمان ارتدى ملابس السجن البرتقالية في جلسة الاستماع، الخميس، في قاعة المحكمة داخل سجن مقاطعة بولدر، وظهر خلف زجاج سميك والقيود تكبّل يديه وقدميه.

سكاي نيوز
 
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