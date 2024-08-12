12 جريحا في غارة إسرائيلية ليلا على صور جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 جريحا بينهم حالتان حرجتان أصيبوا مساء الأحد، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة معروب في قضاء صور جنوب لبنان.



وأشارت الوزارة في بيان أن 11 من الجرحى هم من الجنسية السورية بالإضافة الى لبناني واحد، فيما سجلت حالتان حرجتان لطفلة عمرها خمسة أشهر وسيدة.