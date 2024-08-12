12 جريحا في غارة إسرائيلية ليلا على صور جنوب لبنان

وأشارت الوزارة في بيان أن 11 من الجرحى هم من الجنسية السورية بالإضافة الى لبناني واحد، فيما سجلت حالتان حرجتان لطفلة عمرها خمسة أشهر وسيدة.
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