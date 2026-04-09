12 شهيدا و3 جرحى في غارات اسرائيلية جديدة على لبنان

09:11 ص

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، على بلدة العباسية في صور جنوب لبنان.





كما استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة من بينهم ثلاثة أطفال في غارة فجرا على منطقة الجناح عند مدخل بيروت الجنوبي.



وأفاد مصدر امني لبناني، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا على الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارات الإسرائيلية أمس الأربعاء، أدت في حصيلة ثانية غير نهائية إلى 182 شهيدا و890 جريحا.





