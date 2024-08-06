12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية بسماء بغداد

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الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام عراقية انتشار 12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية في سماء بغداد عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.





وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين من جراء هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق.