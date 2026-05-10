الأحد 2026-05-10 11:28 ص

12 قتيلاً بهجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة في باكستان

فجّر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة خمسة، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد. وقال مسؤول شرطة بانو محمد سجاد خان إن "
علم باكستان
 
الأحد، 10-05-2026 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   فجّر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة خمسة، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد.اضافة اعلان


وقال مسؤول شرطة بانو محمد سجاد خان إن "انتحاريا اقتحم في الليلة الفائتة بسيارة محملة بالمتفجرات نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل في بانو، وبعد ذلك دخل عدد من المسلحين الموقع"، مضيفا أن من المؤكد مقتل 12 عنصرا فيما لا يزال آخر مفقودا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة مليار دولار

أخبار محلية الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة مليار دولار

ب

أخبار محلية الجمعية الأردنية للماراثونات تعلن تنظيم سباق السيدات

استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

عربي ودولي استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني

خاص بالوكيل المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني من المرة الأولى

عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها

طب وصحة هل تناول البيض المسلوق يوميًا مفيد أم مضر؟

لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

عربي ودولي لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز

بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

تكنولوجيا بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

ب

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في البحر الميت



 
 






الأكثر مشاهدة

 