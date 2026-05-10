12 قتيلاً بهجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة في باكستان

الوكيل الإخباري- فجّر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة خمسة، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد.





وقال مسؤول شرطة بانو محمد سجاد خان إن "انتحاريا اقتحم في الليلة الفائتة بسيارة محملة بالمتفجرات نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل في بانو، وبعد ذلك دخل عدد من المسلحين الموقع"، مضيفا أن من المؤكد مقتل 12 عنصرا فيما لا يزال آخر مفقودا.





