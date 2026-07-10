12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا

الوكيل الإخباري- قُتل 12 شخصا على الأقل في حريق غابات في جنوب إسبانيا، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

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