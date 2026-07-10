12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا

وذكرت خدمات الطوارئ في منشور على منصة (إكس)، أنه تم العثور على بعض الضحايا داخل مركباتهم، كما تسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل.
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