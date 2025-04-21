الإثنين 2025-04-21 01:22 ص
 

12 قتيلا في غارات أميركية على صنعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 01:03 ص
الوكيل الإخباري-  قُتل 12 شخصا وأصيب 30 بجروح مساء الأحد في غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، على ما أفاد إعلام تابع للحوثيين الذين نسبوها إلى القوات الأميركية، غداة مقتل شخصين في غارات مماثلة على العاصمة.اضافة اعلان


والجمعة، أعلن الحوثيون مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين في ضربات ليلية نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غرب).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة إعلانها "مقتل 12 مواطنا وإصابة 30 آخرين، إثر غارة شنها العدوان الأميركي على سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب في حصيلة غير نهائية"، وذلك بعد حصيلة أولية بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12.

بالإضافة إلى الغارات على صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيّون منذ 2014، سُجّلت غارات جوّية أخرى مساء الأحد في محافظتَي مأرب (وسط) والحديدة (غرب) وصعدة معقل الحوثيين (شمال)، بحسب المصدر نفسه.

وكان هجوم ليل الخميس الجمعة هو الأكثر دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة السبت، إنّ أنطونيو غوتيريش "قلق جدا" إزاء هذه الضربات الجوية.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف

ارشيفية

عربي ودولي 12 قتيلا في غارات أميركية على صنعاء

ترامب

عربي ودولي ترامب يدرس خفض الحضور الدبلوماسي الأميركي في إفريقيا

ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع

عربي ودولي ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع

حفنة من حبوب القمح

عربي ودولي سوريا تعلن عن وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

,.hvm hgjkldm

أخبار محلية التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل

مسرح الجريمة

أخبار محلية مقتل عشريني بمشاجرة في عمان

أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي

أخبار محلية فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة



 
 





الأكثر مشاهدة