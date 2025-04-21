12 قتيلا في غارات أميركية على صنعاء

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الوكيل الإخباري- قُتل 12 شخصا وأصيب 30 بجروح مساء الأحد في غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، على ما أفاد إعلام تابع للحوثيين الذين نسبوها إلى القوات الأميركية، غداة مقتل شخصين في غارات مماثلة على العاصمة. اضافة اعلان





والجمعة، أعلن الحوثيون مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين في ضربات ليلية نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غرب).



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة إعلانها "مقتل 12 مواطنا وإصابة 30 آخرين، إثر غارة شنها العدوان الأميركي على سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب في حصيلة غير نهائية"، وذلك بعد حصيلة أولية بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12.



بالإضافة إلى الغارات على صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيّون منذ 2014، سُجّلت غارات جوّية أخرى مساء الأحد في محافظتَي مأرب (وسط) والحديدة (غرب) وصعدة معقل الحوثيين (شمال)، بحسب المصدر نفسه.



وكان هجوم ليل الخميس الجمعة هو الأكثر دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة السبت، إنّ أنطونيو غوتيريش "قلق جدا" إزاء هذه الضربات الجوية.