 
الأحد 2024-12-29 04:08 م
 

120 قتيلاً في اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل موالية لتركيا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-12-2024 01:53 م
الوكيل الإخباري-  لليوم العشرين على التوالي تستمر الاشتباكات في محيط جسر قره قوزاك وقرب سد تشرين بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفصائل مسلحة موالية لتركيا تعمل ضمن ما أسمته "عملية فجر الحرية"، في شمال سوريا.اضافة اعلان


فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين قسد والفصائل المسلحة في ريف الحسكة اليوم الأحد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد باندلاع اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين قسد والفصائل على خط الجبهة بين منطقة "نبع السلام" ومناطق نفوذ الأكراد بريف أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة.

كما أشار المرصد إلى أن "الاشتباكات شهدت استخداما مكثفاً للأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت قوات قسد قواعد الجيش التركي والفصائل المسلحة في المنطقة، وأسفرت الهجمات عن إصابة أربعة عناصر من الفصائل بجروح تم نقلهم على الفور إلى المشافي في رأس العين لتلقي العلاج".

فيما أفادت تقارير صحفية باستمرار الاشتباكات بمحيط سد تشرين وجسر قره قوزاق شمال سوريا، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير جغرافي حيث مازالت قسد تسيطر على سد تشرين.

وأضافت أن 120 قتيلاً سقطوا من الطرفين وأن الاشتباكات ما تزال مستمرة من دون قدرة التحالف الدولي على فرض هدنة وسط تهديدات تركية بالتوغل والقضاء على الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

لانا

أخبار الشركات "Zain Esports " تحقق نموا كبيرا في المجتمع الإقليمي للألعاب الإلكترونية

الشمس

أخبار محلية الاردن ... تحذير من النظر إلى الشمس يوم السبت

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي "طيور الأسد".. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا ؟

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الملكية جعلت من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار بالمنطقة

ن

أخبار محلية تنفيذ 157 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة معان خلال العام الحالي

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني

ت

أخبار محلية تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء

ا

اقتصاد محلي عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023



 




الأكثر مشاهدة