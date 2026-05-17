الأحد 2026-05-17 02:32 م

124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية

124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية
124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية
 
الأحد، 17-05-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن البحرية الأمريكية تسعى إلى استلام ما لا يقل عن ثلاث غواصات نووية سنوياً، بما يعني مضاعفة الوتيرة الراهنة للبناء.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة، عقب اطلاعها على الخطة السنوية للبحرية الأمريكية لبناء السفن، أن الولايات المتحدة تخطط خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2027 حتى 2031، لإنتاج غواصة نووية واحدة على الأقل من طراز "كولومبيا" الحاملة للصواريخ الباليستية، إلى جانب غواصتين هجوميتين من طراز "فيرجينيا" سنوياً.

وقد رُصد لبناء الغواصات خلال هذه الفترة ما مجموعه 124.9 مليار دولار، منها 62 مليار دولار مخصصة لبناء خمس غواصات من طراز "كولومبيا"، فيما تُوجَّه المبالغ المتبقية لبناء عشر غواصات من طراز "فيرجينيا".

فضلاً عن ذلك، ستُضخ 6.2 مليارات دولار في تطوير الصناعة الإنشائية البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن دور بناء السفن الأمريكية لم تتجاوز في المتوسط تسليم 1.4 غواصة هجومية سنوياً خلال العقد الماضي.

كما أعلنت البحرية الأمريكية عام 2024 أن تسليم غواصات "فيرجينيا" قد تأخر بمقدار سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لوثائق الكونغرس التي اطلعت عليها الوكالة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران

عربي ودولي تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران

ت

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يباشر أعماله

جورامكو تتواصل مع المواهب الشبابية في إطار رعايتها لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2026

أخبار الشركات جورامكو تتواصل مع المواهب الشبابية في إطار رعايتها لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2026

ا

أخبار محلية الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئين

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أخبار محلية الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

إطلاق مشروع “ممشى عمّان السياحي” ضمن فعالية “عمّان - حوار التراث والإنسان”

أخبار محلية إطلاق مشروع “ممشى عمّان السياحي” ضمن فعالية “عمّان - حوار التراث والإنسان”

آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

تكنولوجيا آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل

عربي ودولي سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل



 
 






الأكثر مشاهدة

 