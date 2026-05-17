124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية

12:26 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن البحرية الأمريكية تسعى إلى استلام ما لا يقل عن ثلاث غواصات نووية سنوياً، بما يعني مضاعفة الوتيرة الراهنة للبناء. اضافة اعلان





وأوضحت الوكالة، عقب اطلاعها على الخطة السنوية للبحرية الأمريكية لبناء السفن، أن الولايات المتحدة تخطط خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2027 حتى 2031، لإنتاج غواصة نووية واحدة على الأقل من طراز "كولومبيا" الحاملة للصواريخ الباليستية، إلى جانب غواصتين هجوميتين من طراز "فيرجينيا" سنوياً.



وقد رُصد لبناء الغواصات خلال هذه الفترة ما مجموعه 124.9 مليار دولار، منها 62 مليار دولار مخصصة لبناء خمس غواصات من طراز "كولومبيا"، فيما تُوجَّه المبالغ المتبقية لبناء عشر غواصات من طراز "فيرجينيا".



فضلاً عن ذلك، ستُضخ 6.2 مليارات دولار في تطوير الصناعة الإنشائية البحرية.



وتجدر الإشارة إلى أن دور بناء السفن الأمريكية لم تتجاوز في المتوسط تسليم 1.4 غواصة هجومية سنوياً خلال العقد الماضي.



كما أعلنت البحرية الأمريكية عام 2024 أن تسليم غواصات "فيرجينيا" قد تأخر بمقدار سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لوثائق الكونغرس التي اطلعت عليها الوكالة.





