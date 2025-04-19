13 غارة أميركية غربي اليمن

08:53 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل تابعة لجماعة الحوثي إن الطيران الحربي الأميركي شن 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن. اضافة اعلان





تأتي هذه الغارات بعد قصف أميركي استهدف قبل يومين ميناء رأس عيسى في الحديدة وأوقع عشرات القتلى.