السبت 2025-04-19 10:22 م
 

13 غارة أميركية غربي اليمن

ارشيفية
ارشيفية صوره
 
السبت، 19-04-2025 08:53 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل تابعة لجماعة الحوثي إن الطيران الحربي الأميركي شن 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن.اضافة اعلان


تأتي هذه الغارات بعد قصف أميركي استهدف قبل يومين ميناء رأس عيسى في الحديدة وأوقع عشرات القتلى.
 
gnews

أحدث الأخبار

ادارة ترخيص السواقين

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة الضغط على حماس

رئيس الشاباك

فلسطين قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس الشاباك

ارشيفية

أخبار محلية أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد

ارشيفية

عربي ودولي 13 غارة أميركية غربي اليمن

راصد

أخبار محلية راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي

ارشيفية

فلسطين إصابات في مخيم النصيرات



 
 





الأكثر مشاهدة