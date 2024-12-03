13 وزيرا إسرائيليا يطالبون بإقالة المستشارة القضائية

07:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712166 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 13 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية يوقعون على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة. اضافة اعلان





والشهر الماضي صدّقت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه.