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13 وفاة على الأقل جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-09-2024 12:23 م

الوكيل الإخباري-  لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم في الفلبين بسبب العاصفة المدارية (ياجي)، فيما أغلقت المدارس والمكاتب الحكومية في العاصمة مانيلا والأقاليم القريبة أبوابها اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، قالت إدارة الكوارث الفلبينية إن الإعصار (ياجي) المعروف محليًا باسم (إنتنج) وصل اليابسة أمس الاثنين، في بلدة "كاسيجوران" بشرق إقليم "أورورا"، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.


وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن مركز العاصفة كان في المياه الساحلية قبالة مدينة "لاواج" الشمالية في إقليم "إيلوكوس"، وبلغت سرعة رياح الإعصار 75 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر الصين الجنوبي.


يذكر أن الفلبين تشهد عادة نحو 20 عاصفة مدارية وإعصارًا كل عام.

 

 

 
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