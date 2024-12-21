14 جريحا اسرائيليا بسقوط صاروخ "حوثي" وسط تل ابيب (فيديو)

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة" جراء سقوط الصاروخ على تل أبيب.
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها تُظهر لحظة سقوط الصاروخ دون أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.
في الأثناء، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تلقت بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ اليمني.
ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد رغم التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.
وكانت إسرائيل قد شنت فجر الخميس الماضي غارات جوية على منشآت في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.
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