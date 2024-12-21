 
السبت 2024-12-21 09:34 ص
 

14 جريحا اسرائيليا بسقوط صاروخ "حوثي" وسط تل ابيب (فيديو)

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 06:50 ص

الوكيل الإخباري-   أُصيب إسرائيليون جراء سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب فجر اليوم السبت، حيث دوَّت صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة" جراء سقوط الصاروخ على تل أبيب.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها تُظهر لحظة سقوط الصاروخ دون أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

في الأثناء، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تلقت بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ اليمني.

ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد رغم التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الخميس الماضي غارات جوية على منشآت في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.


اضافة اعلان



 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الفيديو

فيديو منوع لعشاق التونة.. اليكم هذه الوصفة اللذيذة

من موقع الهجوم

عربي ودولي الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في ألمانيا - صور

ارشيفية

عربي ودولي أطباء بلا حدود: قوات الدعم السريع هاجمت مستشفى بالعاصمة السودانية

تعبيرية

أخبار محلية 3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت

أرشيفية

عربي ودولي واشنطن: لا دور لإيران في مستقبل سوريا بعد تغيير النظام

احتدام القتال في كورسك .. أرشيفية

عربي ودولي روسيا تنذر برد "قريب" على "ضربة صاروخية أوكرانية ضخمة"

أرشيفية

عربي ودولي ما هو مكتب "لوتش" الأوكراني الذي تم تدميره بضربة روسية؟

موقع سقوط الصاروخ الحوثي في وسط إسرائيل

فلسطين ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إسرائيلي جراء إطلاق الصاروخ من اليمن



 




الأكثر مشاهدة