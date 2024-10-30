14 شهيدا حصيلة 3 غارات ليلية على لبنان

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ليلاً على بلدة الصرفند جنوب لبنان أدت، بحسب مصدر أمني، إلى سقوط 10 شهداء وأكثر من 25 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضاف أنه تم أيضاً تسجيل إصابة 5 أشخاص في غارة على بلدات جويا والبازورية وصربا ورومين والخيام.
كما تم تسجيل غارات في البقاع تستهدف مدينة بعلبك، جرد بوداي، ووادي الزين، أي مرتفعات السلسلة الغربية لجبال لبنان.
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