14 شهيدا حصيلة 3 غارات ليلية على لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 14 شهيداً و63 جريحاً في حصيلة الغارات الليلية على بلدات الصرفند وحارة صيدا والبازورية جنوب لبنان.

اضافة اعلان



ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ليلاً على بلدة الصرفند جنوب لبنان أدت، بحسب مصدر أمني، إلى سقوط 10 شهداء وأكثر من 25 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.