14 غارة أميركية على صنعاء منذ صباح الأربعاء

كما أعلنت جماعة الحوثي أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة الغارات الأميركية على صنعاء.
في المقابل، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن بلاده قصفت أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد الجماعة التي وصفها بالمدعومة من إيران.
لكن مسؤولاً أميركياً قال إن تقييم نتائج الضربات على الحوثيين لا يزال متواصلاً، ومن المبكر الحديث عن مدى فاعليتها، مضيفاً أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بقدرات لشن هجمات على البحرية الأميركية وسفن الشحن في المنطقة.
وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن القوات الأميركية توجّه ضربات للحوثيين بشكل شبه يومي منذ 15 مارس/آذار، في محاولة لوضع حد للتهديد الذي يشكّلونه على ملاحة السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
أما وكالة الأناضول التركية للأنباء، فتقول إن القوات الأميركية شنت منذ 15 مارس/آذار الماضي مئات الغارات، ما أدى إلى مقتل 107 مدنيين وإصابة 223 آخرين، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.
وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".
غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
الجزيرة
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