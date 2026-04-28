الثلاثاء 2026-04-28 10:16 ص

14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

الثلاثاء، 28-04-2026 09:41 ص
الوكيل الإخباري-  لقي 14 شخصًا مصرعهم نتيجة حادث تصادم قطارين للركاب وقع الليلة الماضية قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي).اضافة اعلان


وبحسب محطة التلفزيون ، أفادت الشركة في بيان، استنادًا إلى أحدث البيانات صباح اليوم الثلاثاء، بأنه تم تأكيد مقتل 14 شخصًا وإصابة 84 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

وفي عام 2015، لقي 16 شخصًا حتفهم إثر اصطدام قطار ركاب بحافلة صغيرة عند معبر سكة حديد في جاكرتا.
 
 


