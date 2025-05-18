14 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف نازحين في السودان

وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك في بيان، إن القصف طال "سوق نيفاشا.. وأجزاء أخرى من داخل المعسكر كالمساجد والمنازل القريبة من المرافق العامة"، مشيرة إلى صعوبة حصر "كل الضحايا والمصابين... لسوء الأوضاع الأمنية".
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