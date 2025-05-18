14 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف نازحين في السودان

05:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731422 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قتل 14 شخصا في قصف لقوات الدعم السريع على سوق في مخيم أبو شوك للنازحين الذي يشهد مجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفقا لما أفادت مصادر إغاثية الأحد. اضافة اعلان





وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك في بيان، إن القصف طال "سوق نيفاشا.. وأجزاء أخرى من داخل المعسكر كالمساجد والمنازل القريبة من المرافق العامة"، مشيرة إلى صعوبة حصر "كل الضحايا والمصابين... لسوء الأوضاع الأمنية".