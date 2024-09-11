141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عن خبراء الأرصاد الجوية "أن منسوب مياه النهر الأحمر في هانوي يرتفع 10 سنتيمترات كل ساعة"، ما يهدد بإغراق مناطق وسط العاصمة هانوي.
وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في انهيارات أرضية وسيول هائلة في أنحاء شمال فيتنام، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات وعطلت الأعمال والصناعة.
كما أغلقت المدارس والجامعات بسبب المخاوف من الفيضانات، في حين أجلت السلطات آلاف السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة.
يذكر أن الإعصار المدمر "ياجي" ضرب شمال فيتنام، السبت الماضي بسرعة رياح مصاحبة له بلغت 149 كيلومترا في الساعة، حيث يعد أقوى إعصار يضرب البلاد منذ 30 عاما.
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