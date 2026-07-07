الثلاثاء 2026-07-07 10:48 ص

15 قتيلا إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية
الصين
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   قال تلفزيون الصين المركزي إن 16 شخصا لا يزالون مدفونين في منطقة جبلية بإقليم قانسو غرب الصين عقب انهيار أرضي وقع الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "التعليم العالي" تطلق معرضي الجامعات الأردنية الثاني والثالث في السعودية

دمشق

عربي ودولي انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في دمشق

كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع كيا الأردن

أخبار الشركات كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع كيا الأردن

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو الأردنيين للاستفادة من هذه الخدمة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

وظائف اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وظائف شاغرة ومدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة- تفاصيل

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة- تفاصيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 