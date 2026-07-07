15 قتيلا إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين

وأودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.
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