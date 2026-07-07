15 قتيلا إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين

الوكيل الإخباري- قال تلفزيون الصين المركزي إن 16 شخصا لا يزالون مدفونين في منطقة جبلية بإقليم قانسو غرب الصين عقب انهيار أرضي وقع الثلاثاء.

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