1500 سائح روسي زاروا كوريا الشمالية في 2024

جاء ذلك وفقا لتقرير حكومة منطقة بريموريه الذي نشرته وكالات الأنباء، حيث تابع التقرير: "سافر نحو 1500 سائح من روسيا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر بريموريه في عام 2024، من بينهم 300 اختاروا السفر بالسكك الحديدية".
ويشار إلى أن ما يقرب من 70% من السياح الذين زاروا كوريا الشمالية هم من سكان مناطق روسية أخرى سوى بريموريه، حيث نقلت الصحيفة عن رئيسة شركة "فوستوك إنتور" في بريموريه إينا موخينا قولها إن معظم السياح "أقاموا في فلاديفوستوك قبل رحلتهم إلى جمهورية كوريا الشمالية، وحجزوا الفنادق ونقلوا إلى المطار".
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