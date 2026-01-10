155 ألف شخص نزحوا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إثر المعارك

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي "قمنا باستقبال ما يقارب 155 ألفا من أهلنا الذين نزحوا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتوجهوا إلى أحياء مدينة حلب وإلى الأرياف"، مضيفا "يتم استقبالهم بشكل لائق وكريم وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم".
