السبت 2026-01-10 04:53 م

155 ألف شخص نزحوا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إثر المعارك

حلب
حلب
 
السبت، 10-01-2026 04:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن محافظ حلب عزام الغريب، السبت، أن الاشتباكات المتواصلة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة الواقعة في شمال سوريا أدّت إلى نزوح 155 ألف شخص.اضافة اعلان


وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي "قمنا باستقبال ما يقارب 155 ألفا من أهلنا الذين نزحوا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتوجهوا إلى أحياء مدينة حلب وإلى الأرياف"، مضيفا "يتم استقبالهم بشكل لائق وكريم وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم".
 
 


