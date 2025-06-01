160 رجل إطفاء يتدخلون لإنقاذ مرضى وسط حريق مأساوي في ألمانيا

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن جميع الوفيات من البالغين، مضيفاً أن شخصين أُصيبا بجروح مهددة للحياة، و16 بجروح خطيرة، و36 بجروح طفيفة.
واضطرت فرق الإطفاء إلى إخلاء أجزاء من المستشفى بسبب الحريق الذي اندلع في أحد مبانيه.
وتلقى بعض المصابين جراء الحريق العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى أو نُقلوا إلى مستشفيات قريبة، وأوضح المتحدث أن جهود الإنقاذ اكتملت وتم إخماد الحريق.
ولأسباب لا تزال مجهولة، اندلع الحريق في الطابق الأرضي من المستشفى في غرفة بجناح رعاية المسنين، ثم امتدت النيران إلى الطابق الأول. ووفقاً لوكالة (د.ب.أ)، يبدو أن إحدى غرف المستشفى قد احترقت بالكامل، ولم يتضح بعد حجم الأضرار.
وذكر المتحدث باسم إدارة الإطفاء أن الدخان الناجم عن الحريق في الطابق الأرضي امتد إلى جميع الطوابق الأربعة للمبنى المتضرر، كما تم مراجعة الوضع في المباني المجاورة، وفحص المرضى المقيمين فيها.
ونشرت إدارة الإطفاء قوة كبيرة قوامها حوالي 160 فرداً، وتم إنقاذ الضحايا باستخدام سلالم دوّارة وسلالم محمولة، وعبر الممرات باستخدام أغطية واقية من الدخان.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء: "كان هناك العديد من الأشخاص عند النوافذ، أي المرضى، يطلبون المساعدة"، مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق بعد حوالي 20 دقيقة.
ويُعد مستشفى "مارين كرانكنهاوس"، وفق بياناته، واحداً من أكبر المستشفيات الكنسية في شمال ألمانيا، ويضم حوالي 600 سرير، ويُعالج حوالي 93 ألف مريض سنوياً.
روسيا اليوم
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