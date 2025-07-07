1600 زلزال في أسابيع .. اليابان تحت مطرقة الخطر

ولم يُسجّل وقوع أية أضرار مادية في جزيرة أكوسيكي، أكثر هذه الجزر تأثرًا بالهزات، بعد زلزال بلغت قوته 5.1 درجات سُجّل خلال الليل، وفق ما صرّح به رئيس البلدية غينيشيرو كوبو، المقيم على جزيرة أخرى.
إلا أن الهزات المستمرة، منذ أكثر من أسبوعين، خلّفت ضغطًا نفسيًا كبيرًا لدى السكان، حيث يعاني الكثير منهم من الأرق والقلق.
ومن أصل 89 شخصًا يقطنون الجزيرة، تم إجلاء 44 منهم الأحد إلى مدينة كاغوشيما الإقليمية، في حين غادر 15 آخرون جزيرة مجاورة، بحسب ما أوضح كوبو خلال مؤتمر صحفي.
وسُجّلت في جزيرة أكوسيكي، الواقعة ضمن أرخبيل توكارا جنوب منطقة كيوشو، أكثر من 1600 هزة أرضية منذ 21 حزيران/يونيو.
وتتكون المنطقة من سبع جزر مأهولة وخمس غير مأهولة، وتقع على بُعد 11 ساعة عن كاغوشيما بواسطة العبّارة.
يُذكر أنه تم تسجيل 364 زلزالًا في منطقة توكارا خلال أيلول/سبتمبر 2023، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ
-
سيف الإسلام القذافي: نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل "ستكتب بالفارسية"
-
فيضانات باكستان تقتل 72 شخصًا وتُصيب أكثر من 130 آخرين
-
في زيارته الثانية لها منذ تولي منصبه .. الشرع إلى الإمارات
-
السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى لبنان
-
البرهان يطلق "معركة التحرير الكبرى" في السودان
-
البرلمان الأوروبي يبدأ مساءلة فون دير لاين بشأن ملف لقاحات كورونا
-
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا