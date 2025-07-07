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1600 زلزال في أسابيع .. اليابان تحت مطرقة الخطر

تعبيرية عن التصرف أثناء وقوع الزلزال
تعبيرية عن التصرف أثناء وقوع الزلزال
 
الإثنين، 07-07-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري-   غادر عشرات السكان جزرًا نائية في جنوب اليابان، سجّلت فيها حوالي 1600 هزة أرضية خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أعلن رئيس بلدية هذه الجزر.اضافة اعلان


ولم يُسجّل وقوع أية أضرار مادية في جزيرة أكوسيكي، أكثر هذه الجزر تأثرًا بالهزات، بعد زلزال بلغت قوته 5.1 درجات سُجّل خلال الليل، وفق ما صرّح به رئيس البلدية غينيشيرو كوبو، المقيم على جزيرة أخرى.

إلا أن الهزات المستمرة، منذ أكثر من أسبوعين، خلّفت ضغطًا نفسيًا كبيرًا لدى السكان، حيث يعاني الكثير منهم من الأرق والقلق.

ومن أصل 89 شخصًا يقطنون الجزيرة، تم إجلاء 44 منهم الأحد إلى مدينة كاغوشيما الإقليمية، في حين غادر 15 آخرون جزيرة مجاورة، بحسب ما أوضح كوبو خلال مؤتمر صحفي.

وسُجّلت في جزيرة أكوسيكي، الواقعة ضمن أرخبيل توكارا جنوب منطقة كيوشو، أكثر من 1600 هزة أرضية منذ 21 حزيران/يونيو.

وتتكون المنطقة من سبع جزر مأهولة وخمس غير مأهولة، وتقع على بُعد 11 ساعة عن كاغوشيما بواسطة العبّارة.

يُذكر أنه تم تسجيل 364 زلزالًا في منطقة توكارا خلال أيلول/سبتمبر 2023، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.

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