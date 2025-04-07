17 قتيلا على الأقل جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة

وتسببت سلسلة عواصف ضربت مناطق تمتد من آركنسو إلى أوهايو في الأيام الأخيرة، بأضرار بالمباني وبفيضانات في الطرق وبعشرات الزوابع.
وكانت ولاية تينيسي الأكثر تضررا من الأحوال الجوية القاسية، إذ أعلنت السلطات المحلية السبت مصرع 10 أشخاص في الجزء الغربي من الولاية.
وقُتل شخصان بسبب الفيضانات في كل من ميزوري وكنتاكي، فيما أحصت كل من آركنسو وإنديانا وميسيسيبي قتيلا واحدا.
في جيفرسونتاون في كنتاكي، دُمّرت مبان عدة جرّاء إعصار، وق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يعتزم تمديد زيارته إلى الولايات المتحدة
-
الحوثيون: 4 قتلى بغارة أميركية على صنعاء
-
الرئيس السوري يزور تركيا والإمارات الأسبوع المقبل
-
إعلام إسرائيلي: إجلاء 7 مصابين إثر سقوط صاروخ في عسقلان
-
نائب أمريكي يعلن عزمه تقديم اقتراح لعزل ترامب
-
أمريكا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بسبب رفضها قبولهم العائدين
-
تركيا: إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا
-
وزير الصحة الأمريكي يتوجه إلى تكساس بعد تسجيل وفاة ثانية بتفشي الحصبة