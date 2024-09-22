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17 قتيلاً و 30 محاصراً في انفجار بمنجم فحم في إيران

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 22-09-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.اضافة اعلان


ولا يزال 30 شخصا محاصرين داخل المنجم.

وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة "معدنجو".

وأضاف أن العدد الإجمالي للعاملين داخل القطاع الأول والثالث وصل 69 عاملا وقت الانفجار

سكاي نيوز
 
gnews

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