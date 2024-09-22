17 قتيلاً و 30 محاصراً في انفجار بمنجم فحم في إيران

ولا يزال 30 شخصا محاصرين داخل المنجم.
وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة "معدنجو".
وأضاف أن العدد الإجمالي للعاملين داخل القطاع الأول والثالث وصل 69 عاملا وقت الانفجار
سكاي نيوز
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