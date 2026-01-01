17 قتيلاً و11 مصابًا جراء الفيضانات في أفغانستان

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، محمد يوسف حمد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن البلاد شهدت تساقطات ثلجية كثيفة رافقتها سيول قوية، أسفرت عن غمر عدد كبير من المنازل.
وأوضح أن الفيضانات تسببت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بوفاة 17 شخصًا وإصابة 11 آخرين، إلى جانب أضرار واسعة في البنية التحتية بالمناطق المتضررة، ونفوق أعداد من المواشي، وتضرر نحو ألف و800 أسرة.
وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى تعطيل مظاهر الحياة اليومية في عدد من المناطق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
