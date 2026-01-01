الخميس 2026-01-01 08:57 م

17 قتيلاً و11 مصابًا جراء الفيضانات في أفغانستان

الوكيل الإخباري- لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء تساقط كثيف للثلوج وحدوث فيضانات ضربت مناطق متفرقة من أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، محمد يوسف حمد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن البلاد شهدت تساقطات ثلجية كثيفة رافقتها سيول قوية، أسفرت عن غمر عدد كبير من المنازل.

وأوضح أن الفيضانات تسببت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بوفاة 17 شخصًا وإصابة 11 آخرين، إلى جانب أضرار واسعة في البنية التحتية بالمناطق المتضررة، ونفوق أعداد من المواشي، وتضرر نحو ألف و800 أسرة.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى تعطيل مظاهر الحياة اليومية في عدد من المناطق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
 
 


