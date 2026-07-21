179 راكبًا على متن العبارة .. حصيلة مأساوية لحادث الغرق قبالة غيانا

وبحسب محطة فوكس نيوز الأميركية، قال وزير المرافق العامة والطيران في غيانا، ديودات إندار، إن فرق البحث عثرت على العبارة في قاع البحر، ووسّعت عملياتها لتشمل مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع.
وكانت العبارة في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما شمال غرب البلاد، قبل أن تنقلب في وقت متأخر من مساء السبت، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 69 شخصًا.
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