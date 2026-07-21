الثلاثاء 2026-07-21 12:08 م

179 راكبًا على متن العبارة .. حصيلة مأساوية لحادث الغرق قبالة غيانا

179 راكبًا على متن العبارة .. حصيلة مأساوية لحادث الغرق قبالة غيانا
179 راكبًا على متن العبارة .. حصيلة مأساوية لحادث الغرق قبالة غيانا
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   انتشلت فرق الإنقاذ في غيانا بأميركا الجنوبية 27 جثة إثر غرق العبارة "باريما" قبالة سواحل البلاد، فيما لا يزال 83 شخصًا في عداد المفقودين، من بين 179 راكبًا كانوا على متنها، وفق ما أعلن وزير المرافق العامة والطيران الليلة الماضية.اضافة اعلان


وبحسب محطة فوكس نيوز الأميركية، قال وزير المرافق العامة والطيران في غيانا، ديودات إندار، إن فرق البحث عثرت على العبارة في قاع البحر، ووسّعت عملياتها لتشمل مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع.

وكانت العبارة في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما شمال غرب البلاد، قبل أن تنقلب في وقت متأخر من مساء السبت، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 69 شخصًا.
 
 


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