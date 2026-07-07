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18 إصابة بينهم 4 عناصر شرطة في انفجارين وقعا بدمشق

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سوريا
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، وفق وزارة الداخلية السورية.

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ونقلت سانا عن الوزارة قولها إن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين الناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك.

 

وأكدت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع حفاظاً على سلامة السوريين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة.


وأوضحت أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صُنعتا بطريقة بدائية، وُضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وُضعت الثانية داخل حاوية مهملات، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين.

 

 
 


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