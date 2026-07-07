18 إصابة بينهم 4 عناصر شرطة في انفجارين وقعا بدمشق

الوكيل الإخباري- أصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، وفق وزارة الداخلية السورية.

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ونقلت سانا عن الوزارة قولها إن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين الناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك.

وأكدت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع حفاظاً على سلامة السوريين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة.