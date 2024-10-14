18 شهيدا في غارة شمال لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الصليب الأحمر في لبنان، الإثنين، ارتقاء 18 شهيدا، واصابة 4 آخرين، بعد أول غارة صهيونية على شمال لبنان.



ونقل موقع "صوت بيروت إنترناشونال" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف شقة في منطقة أيطو، في قضاء زغرتا، ما تسبب في سقوط 18 شهيدا.

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