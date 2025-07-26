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18 قتيلًا في حادث سير بجبال الأنديز في البيرو

18 قتيلًا في حادث سير بجبال الأنديز في البيرو
18 قتيلًا في حادث سير بجبال الأنديز في البيرو
 
السبت، 26-07-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري- قُتل 18 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب آخرون الليلة الماضية، في حادث انقلاب حافلة في واد بجبال الأنديز في البيرو.اضافة اعلان


وبحسب يورنيوز الإخبارية، كانت الحافلة في وجهتها من العاصمة ليما إلى مدينة لا ميرسيد، تقل أكثر من 60 شخصًا عندما انحرفت عن مسارها على طريق متعرج وضيق إلى جانب نهر.
 
 
gnews

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