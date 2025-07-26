18 قتيلًا في حادث سير بجبال الأنديز في البيرو

وبحسب يورنيوز الإخبارية، كانت الحافلة في وجهتها من العاصمة ليما إلى مدينة لا ميرسيد، تقل أكثر من 60 شخصًا عندما انحرفت عن مسارها على طريق متعرج وضيق إلى جانب نهر.
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