18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026

12:28 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول حكومي، السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي. اضافة اعلان





ويشهد القطاع الصحي بالبلاد تدهورا كبيرا بعد 12 عاما من الحرب التي أودت بحياة الآلاف.



وقال مسؤول الإعلام بمكتب الصحة العامة في محافظة تعز بجنوب غرب البلاد تيسير السامعي في بيان "منذ بداية العام سجلت حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا نحو 4819 إصابة، مع وفاة 18، في محافظتي عدن وحضرموت، خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ومطلع حزيران 2026".



وسجلت منظمة الصحة العالمية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 3900 حالة إصابة و14 وفاة.



وأكد المسؤول اليمني أن عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، تصدرت قائمة المحافظات في عدد حالات الإصابة والوفيات بما يصل إلى 1243 إصابة و12 وفاة، وهو ما يمثل 67% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس.



وينتقل فيروس حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق البعوض، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتص دم أحد المصابين بالعدوى، وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام إضافة إلى الألم الشديد وراء العينين ونزيف من الأنف.





