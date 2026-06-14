18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026

ويشهد القطاع الصحي بالبلاد تدهورا كبيرا بعد 12 عاما من الحرب التي أودت بحياة الآلاف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب الصحة العامة في محافظة تعز بجنوب غرب البلاد تيسير السامعي في بيان "منذ بداية العام سجلت حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا نحو 4819 إصابة، مع وفاة 18، في محافظتي عدن وحضرموت، خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ومطلع حزيران 2026".
وسجلت منظمة الصحة العالمية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 3900 حالة إصابة و14 وفاة.
وأكد المسؤول اليمني أن عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، تصدرت قائمة المحافظات في عدد حالات الإصابة والوفيات بما يصل إلى 1243 إصابة و12 وفاة، وهو ما يمثل 67% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس.
وينتقل فيروس حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق البعوض، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتص دم أحد المصابين بالعدوى، وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام إضافة إلى الألم الشديد وراء العينين ونزيف من الأنف.
-
أخبار متعلقة
-
كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"
-
لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا
-
غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى
-
مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا
-
كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
-
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026
-
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة جيريرو بالمكسيك
-
الشرع: ما يشاع عن دخول سورية إلى لبنان غير صحيح