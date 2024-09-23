182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.
وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى، إفساحا بالمجال لمعالجة جرحى الغارات الإسرائيلية.
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