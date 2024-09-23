182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، ارتقاء 182 شهيداً بينهم أطفال وإصابة أكثر من 727 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان. اضافة اعلان





وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.



وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى، إفساحا بالمجال لمعالجة جرحى الغارات الإسرائيلية.