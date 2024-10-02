1873 شهيدا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 اكتوبر الماضي

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها الدوري إن "العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث ارتفع إلى 1873 شهيدا و9134 جريحا".
وأضافت: "عدد النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي فاق المليون نازح، بينهم 155 ألفا و600 مسجلين في مراكز الإيواء".
وتشن إسرائيل منذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان، أسفر حتى صباح الثلاثاء عن سقوط 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.
وكالات
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