19 قتيلا جراء الحرائق في تشيلي وحظر تجول في المناطق المتضررة

وأصدر الرئيس غابرييل بوريتش مرسوما بفرض حظر تجول ليلي في الأماكن الأكثر تضررا.
وقال وزير الأمن لويس كورديرو "بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم حتى الآن 19 شخصا"، موضحا أن 18 منهم كانوا من منطقة بيوبيو والضحية المتبقية من منطقة نوبلي.
وكان بوريتش قد أعلن من مدينة كونثبثيون حيث توجه لإدارة العمليات، عن مقتل 18 شخصا في حصيلة سابقة، مضيفا أنه "على يقين من أن هذا العدد سيزداد".
وأوضح كورديرو أنه تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص.
