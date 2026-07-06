19 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات إن نحو 100 سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من القدرة على مواكبته
-
انقطاع الكهرباء عن أكثر من 620 ألف منزل في الولايات المتحدة بسبب الطقس
-
زيلينسكي يدعو قمة الأطلسي إلى "قرارات قوية" بعد هجمات روسيا على كييف
-
أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز
-
الصين تجري اختباراً لصاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ
-
وفاة 6 في مومباي بعد انهيار مبانٍ جراء الأمطار الغزيرة
-
10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف
-
أضرار جسيمة بعد اجتياح إعصار "بافي" جزيرة روتا الأميركية