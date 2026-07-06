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19 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

سريلانكا
سريلانكا
 
الإثنين، 06-07-2026 12:14 م

الوكيل الإخباري-   قتل ما لا يقل عن 15 سجينا و4 حراس خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء الأحد في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، وفق ما أفاد مصدر طبي الاثنين.

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وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات إن نحو 100 سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف.

 
 


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