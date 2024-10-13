 
الأحد 2024-10-13 12:21 م
 

19 مصاباً بعد سقوط مركباتهم في "ترعة" بسبب اصطدامها بقطار في مصر

لقطة من الحادث الأليم
لقطة من الحادث الأليم
الأحد، 13-10-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري- اصطدم قطاران، في حادث مؤسف بقرية ماقوسة بمركز المنيا، ما أدى إلى انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية. وتوجه المواطنون المصريون وقوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الضحايا.

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وتعمل فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية بشكل مكثف في المنطقة لإخراج الركاب من العربات التي سقطت في الترعة.

المصري اليوم

 
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