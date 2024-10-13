19 مصاباً بعد سقوط مركباتهم في "ترعة" بسبب اصطدامها بقطار في مصر

الوكيل الإخباري- اصطدم قطاران، في حادث مؤسف بقرية ماقوسة بمركز المنيا، ما أدى إلى انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية. وتوجه المواطنون المصريون وقوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الضحايا.

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