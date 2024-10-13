19 مصاباً بعد سقوط مركباتهم في "ترعة" بسبب اصطدامها بقطار في مصر

وتعمل فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية بشكل مكثف في المنطقة لإخراج الركاب من العربات التي سقطت في الترعة.
المصري اليوم
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