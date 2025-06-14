20 طفلا إيرانيا ضحية هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في طهران

وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني قال الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصا، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.
وكالات
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