20 طفلا إيرانيا ضحية هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في طهران

12:38 م

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الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت إن نحو 60 شخصا بينهم 20 طفلا قتلوا في هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في العاصمة طهران. اضافة اعلان





وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني قال الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصا، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.



وكالات



