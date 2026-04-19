الأحد 2026-04-19 09:31 م

20 قتيلا جراء حريق بمصنع للألعاب النارية في جنوب الهند

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين
الهند
 
الأحد، 19-04-2026 08:50 م

الوكيل الإخباري-   قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 6 آخرون، عندما اندلع حريق، الأحد، في مصنع للألعاب النارية في جنوب الهند، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وقال قائد الشرطة  شريناثا إن "20 شخصا تأكد مصرعهم" عقب الحادث الذي وقع في مصنع مرخص في منطقة فيرودهوناغار في ولاية تاميل نادو.


وأضاف أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، مشيرا إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

سيارة إسعاف فلسطينية

علما الولايات المتحدة وإيران

تل أبيب

الأكثر مشاهدة

 