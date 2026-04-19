20 قتيلا جراء حريق بمصنع للألعاب النارية في جنوب الهند

الوكيل الإخباري- قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 6 آخرون، عندما اندلع حريق، الأحد، في مصنع للألعاب النارية في جنوب الهند، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وقال قائد الشرطة شريناثا إن "20 شخصا تأكد مصرعهم" عقب الحادث الذي وقع في مصنع مرخص في منطقة فيرودهوناغار في ولاية تاميل نادو.