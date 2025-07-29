الثلاثاء 2025-07-29 05:27 م
 

200 نائب بريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
 
الثلاثاء، 29-07-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري-  يعقد رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في غزة وخطة سلام مقترحة، في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة من حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية.اضافة اعلان


واتخذ ستارمر خطوة نادرة باستدعاء مجلس الوزراء للانعقاد خلال العطلة الصيفية، لمناقشة كيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا، أمس الاثنين، ناقش ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وما وصفه بالأزمة الإنسانية "المثيرة للغضب".

وتعمل بريطانيا على الخطة مع فرنسا وألمانيا، بعد اتصال بين قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي.

ولم يدلِ ستارمر بتفاصيل عن الخطة، لكنه شبّه المقترحات في مطلع الأسبوع بـ"تحالف الراغبين"، وهو الجهد الدولي لدعم أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار في حربها مع روسيا.

وقال المتحدث باسم ستارمر إنه سيناقش الخطة مع حلفاء دوليين آخرين ودول في الشرق الأوسط.

وتدور الحرب في غزة منذ 22 شهرًا، وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، ترفضها حكومتها، بسبب الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومع التحذيرات من أن سكان غزة يواجهون التجويع، يطالب عدد متزايد من نواب حزب العمال، الذي ينتمي إليه ستارمر، بأن يُعترف بدولة فلسطينية للضغط على إسرائيل.

وسيحضر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، للحث على دعم حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت الحكومات البريطانية المتعاقبة إنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط اللازمة.

وأثيرت القضية مرة أخرى بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، إن فرنسا ستعترف بفلسطين كدولة.

ويرفض ستارمر حتى الآن خطط الاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، قائلًا إنه يركز على "الحلول العملية".

ووقّع أكثر من 200 عضو في البرلمان البريطاني من تسعة أحزاب على رسالة، يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى الاعتراف فورًا بدولة فلسطينية.

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gnews

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