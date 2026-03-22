21 دولة تدين في بيان مشترك الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط

وأعرب البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإماراتية عن القلق البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ داعيًا إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وصدر البيان عن دول: الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا.
أخبار متعلقة
"الدفاع الكويتية": رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي
العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل
الطيران الحربي الاسرائيلي يدمر جسر القاسمية الذي يربط الجنوب ببيروت
الجامعة العربية تعزي بضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية
روسيا: الحرب في الشرق الأوسط تتجه نحو توسيع رقعتها
"الصحة اللبنانية": 1029 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان
إيران: الضربات الإسرائيلية تلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمياه والطاقة
طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل حال استهداف منشآت الطاقة