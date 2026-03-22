الأحد 2026-03-22 11:05 م

21 دولة تدين في بيان مشترك الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط

الأحد، 22-03-2026 10:30 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت 21 دولة بيانًا مشتركًا اليوم الأحد، أدانت فيه بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعرب البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإماراتية عن القلق البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ داعيًا إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.


وصدر البيان عن دول: الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا.

 
 


