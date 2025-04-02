21 قتيلًا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في الهند

الوكيل الإخباري- قُتل 21 شخصًا على الأقل وأُصيب خمسة آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، في انفجار بمصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حيث أدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن إلى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات شمال غرب الهند.

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