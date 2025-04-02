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21 قتيلًا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في الهند

الهند
الهند
 
الأربعاء، 02-04-2025 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل 21 شخصًا على الأقل وأُصيب خمسة آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، في انفجار بمصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حيث أدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن إلى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات شمال غرب الهند.

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وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل، إنّ "انفجارًا ضخمًا وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني"، موضحًا بأنّ المصنع يعمل دون ترخيص، وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.

 
gnews

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