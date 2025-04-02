21 قتيلًا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في الهند

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل، إنّ "انفجارًا ضخمًا وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني"، موضحًا بأنّ المصنع يعمل دون ترخيص، وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.
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