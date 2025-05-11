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21 قتيلا في سريلانكا إثر سقوط حافلة في وادٍ

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-05-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-   قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب 24 آخرون بجروح، الأحد في وسط سريلانكا عندما سقطت الحافلة التي تنقلهم في وادٍ، بحسب ما أعلنت نائبة وزير النقل.اضافة اعلان


وقالت براسانا غوناسينا التي سارعت إلى موقع الحادثة "قضى 21 شخصا نعمل على تحديد هويّاتهم. ونُقل المصابون إلى مستشفيين".

وكانت الحافلة التي كان على متنها 70 شخصا رغم أن طاقتها الاستيعابية تبلغ 50 شخصا، تسير ليلا وسط تلال منطقة كوتمالي عندما فقد السائق السيطرة عليها، وفق ما أفادت الشرطة.

وأفاد أحد الناجين الذي لم يرغب في الكشف عن هويته أن "الحافلة كانت تميل إلى اليسار وعندما دخل السائق في منعرج، سقطت" في الوادي.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية مشترطا عدم الكشف عن هويته "نسعى إلى معرفة إن كانت الحافلة تعرّضت لخلل ميكانيكي وإن كان النعاس قد غلب على السائق".

وانطلقت الحافلة المملوكة لشركة نقل عام من مدينة كاتاراغاما في جنوب سريلانكا في مشوار إلى كورونيغالا (شمال غرب) على بعد 250 كيلومترا.
 
gnews

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