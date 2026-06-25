212 وفاة في إسبانيا خلال أيام بسبب موجة حر شديدة تضرب البلاد

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بأن 212 شخصًا لقوا حتفهم في إسبانيا منذ مطلع الأسبوع الحالي، في حصيلة يُعتقد أنها مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

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