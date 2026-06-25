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212 وفاة في إسبانيا خلال أيام بسبب موجة حر شديدة تضرب البلاد

تحذيرات صحية من موجة حر تضرب بريطانيا
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بأن 212 شخصًا لقوا حتفهم في إسبانيا منذ مطلع الأسبوع الحالي، في حصيلة يُعتقد أنها مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

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وتتعرض مناطق واسعة من إسبانيا لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما أدى إلى تفاقم المخاطر الصحية، خصوصًا بين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وسط تحذيرات من السلطات الصحية من استمرار تأثيرات الطقس الحار خلال الأيام المقبلة.

 
 


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