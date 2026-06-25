212 وفاة في إسبانيا خلال أيام بسبب موجة حر شديدة تضرب البلاد

وتتعرض مناطق واسعة من إسبانيا لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما أدى إلى تفاقم المخاطر الصحية، خصوصًا بين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وسط تحذيرات من السلطات الصحية من استمرار تأثيرات الطقس الحار خلال الأيام المقبلة.
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