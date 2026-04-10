23 شهيداً وعشرات الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، اليوم الجمعة، إلى 23 شهيداً وعشرات الجرحى، في سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، كان أبرزها استهداف مركز أمني في منطقة النبطية أسفر عن استشهاد 13 عنصراً من جهاز أمن الدولة.

اضافة اعلان



وأفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ منذ الصباح غارات مكثفة استهدفت 29 بلدة في الجنوب والبقاع، تزامنت مع قصف مدفعي عنيف طال 11 بلدة حدودية، مشيراً إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتجريف عدد من المنازل المتاخمة للحدود.



بدوره، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارة التي استهدفت مركز أمن الدولة في "يرايا" بالنبطية، مؤكداً في بيان أن "استهداف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لن يثني لبنان عن التمسك بحقه في حماية أرضه وصون سيادته"، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة.



من جانبه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن هذا المصاب الأليم يزيد من الإصرار على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يحمي لبنان وأهالي الجنوب.



بدورها نفت وزارة الصحة اللبنانية في بيان ما تردد حول إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة استمرارها في تقديم الخدمات الطبية.