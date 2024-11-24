23 شهيدا و42 مصابا بغارات إسرائيلية عنيفة على بعلبك شرق لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 23 شخصاً وأصيب آخرون السبت، إثر سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في قضاء بعلبك شرقي لبنان.

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة شمسطار، ما أدى إلى وقوع مجزرة، أسفرت عن استشهاد 13 شخصاً، من بينهم أم وأطفالها الأربعة، وإصابة 13 آخرين.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في سلسلة بيانات على منصة "إكس"، أن غارات الاحتلال على قضاء بعلبك أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة في بلدة بوداي، واستشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 في بلدة فلاوى، واستشهاد شخص في بلدة بريتال، وإصابة 18 شخصاً في بلدة رأس العين، وإصابة 3 أشخاص في بلدة حورتعلا.



وفي قضاء زحلة بمحافظة البقاع (شرق)، تسببت غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حارة الفيكاني بمنطقة البقاع الأوسط في استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.