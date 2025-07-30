23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

الوكيل الإخباري- لقي 23 شخصًا مصرعهم وأُصيب العشرات، فيما شُرّد آلاف السكان، جرّاء فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق شمال شرق نيجيريا نتيجة أمطار غزيرة، وفقًا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية.

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