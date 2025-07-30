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23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 23 شخصًا مصرعهم وأُصيب العشرات، فيما شُرّد آلاف السكان، جرّاء فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق شمال شرق نيجيريا نتيجة أمطار غزيرة، وفقًا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية.

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ونقل المكتب عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قوله إن "الفيضانات اجتاحت عدة أحياء في مدينة يولا، عاصمة ولاية أداماوا، متسبّبة في أضرار بشرية ومادية كبيرة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات، والتي شملت افتتاح ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين".

وحذّرت السلطات النيجيرية من احتمال تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى إخلاء المناطق المنخفضة تجنّبًا لمزيد من الخسائر.

وتشهد نيجيريا، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الثاني من كل عام، هطول أمطار موسمية كثيفة تتسبّب بفيضانات مدمّرة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.

 
 
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