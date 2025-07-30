23 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات مفاجئة في نيجيريا

ونقل المكتب عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قوله إن "الفيضانات اجتاحت عدة أحياء في مدينة يولا، عاصمة ولاية أداماوا، متسبّبة في أضرار بشرية ومادية كبيرة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطات، والتي شملت افتتاح ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين".
وحذّرت السلطات النيجيرية من احتمال تواصل هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى إخلاء المناطق المنخفضة تجنّبًا لمزيد من الخسائر.
وتشهد نيجيريا، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الثاني من كل عام، هطول أمطار موسمية كثيفة تتسبّب بفيضانات مدمّرة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 41.2 مئوية
-
ترامب يحذر سكان هاواي من تسونامي عقب زلزال شرق روسيا
-
هيئة روسية: عدد توابع زلزال كامتشاتكا وصل إلى 30
-
روسيا تعلن حالة الطوارئ
-
ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لرفضه سياساتها
-
البحر يبتلع عشرات المصريين
-
دولة تعتزم حظر استخدام "يوتيوب" لمن هم دون سن الـ16 عامًا
-
زلزال كامتشاتكا يثير تحذيرات تسونامي.. ويؤثر على دول عدة