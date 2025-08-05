230 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ وقف إطلاق النار

وأشارت الحصيلة إلى أن عدد المصابين بلغ477 جريحا، فيما بلغ مجموع الخروقات الإسرائيلية 4247 وخرقا وعدوانا بريا وبحريا وجويا.
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