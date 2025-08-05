230 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ وقف إطلاق النار

09:24 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت حصيلة لبنانية رسمية أن 230 شخصا استشهدوا نتيجة الخروقات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين، في 27 تشرين الثاني 2024 وحتى يوم أمس الاثنين. اضافة اعلان





وأشارت الحصيلة إلى أن عدد المصابين بلغ477 جريحا، فيما بلغ مجموع الخروقات الإسرائيلية 4247 وخرقا وعدوانا بريا وبحريا وجويا.

