24 قتيلا حصيلة الاشتباكات في حلب خلال الأيام الماضية

أكد مدير إعلام مديرية صحة حلب منير المحمد أن عدد الضحايا جراء استهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية بلغ منذ يوم الثلاثاء الماضي 24 قتيلا و129 مصابا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا). وخلال ال
الوكيل الإخباري-   أكد مدير إعلام مديرية صحة حلب منير المحمد أن عدد الضحايا جراء استهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية بلغ منذ يوم الثلاثاء الماضي 24 قتيلا و129 مصابا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).اضافة اعلان


وخلال الفترة الماضية اتخذ تنظيم قسد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منطلقا لاعتداءاته المتكررة على مواقع الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى استهداف المدنيين في الأحياء المجاورة، ما دفع الجيش إلى الرد على مصادر النيران لحماية الأهالي، واعتبر الحيين منطقة عسكرية، فيما تولت الحكومة إجلاء السكان عبر ممرين إنسانيين آمنين.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري أعلنت الأحد وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتأمين عودة آمنة للأهالي بعد تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات التي كانت موجودة في مواقع تنظيم قسد، كما جرى ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في الحي إلى شمال شرق سوريا.
 
 


