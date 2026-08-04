25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية

وصرحت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بالقول: "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة
-
طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار
-
البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي
-
ترامب: شركات النفط تجني أرباحا طائلة من الحرب على إيران
-
ترامب يهاجم المهاجرين ويحذر أوروبا
-
الكشف عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبن سلمان
-
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
-
مباحثات قطرية مع الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين