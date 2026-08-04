25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية

الوكيل الإخباري- رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، واصفة إياها بأنها ذريعة لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في شهر فبراير.

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