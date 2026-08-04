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25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:28 ص

الوكيل الإخباري-   رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، واصفة إياها بأنها ذريعة لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في شهر فبراير.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي تعريفات جمركية مرتفعة على واردات قادمة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمة تلك الدول بعدم بذل جهود كافية لمنع دخول منتجات صنعت باستخدام العمل القسري. وجاءت هذه الرسوم بعد انتهاء العمل بالإجراءات الجمركية المؤقتة التي لجأت إليها إدارة ترامب عقب خسارتها أمام المحكمة العليا.

وصرحت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بالقول: "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".

 
 


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