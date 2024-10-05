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282 شهيدا حصيلة شهداء قصف الاحتلال على بعلبك والبقاع الأوسط

قصف على بيروت
قصف على بيروت
السبت، 05-10-2024 04:01 م
الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بارتفاع حصيلة عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على محافظة بعلبك الهرمل والبقاع الأوسط ومحيط بلدة شتورة، إلى 282 شهيدا، و777 جريحا.اضافة اعلان


وأضافت أن الاحتلال يركز في الأيام الأخيرة في قصفه، على البيوت المدنية، ويتعمد ارتكاب المجازر بحق سكانها الآمنين، وهذا ما حصل في مدينة بعلبك والعديد من قرى القضاء، وتدمير المباني المحاذية للطرقات الدولية والرئيسية .

واستهدفت سلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق برج البراجنة والمريجة.

وقصف الطيران الحربي والمسير ومدفعية الاحتلال، بلدات يارون، وكفر حمام، وبنت جبيل، وزوطر الشرقية، وقانا، وطير دبا، وصديقين، والشهابية، وبرعشيت، وكفر دونين، والطيبة، وكفر كلا، والوزاني، والخيام، ودير ميماس، والجميجمة، ومجدل سلم، وعيتا الشعب، وعيترون، ورامية، والطيري، وبيت ليف، ومارون الراس، وارنون، وشبعا، وطير حرفا جنوب لبنان.
 
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